Müziğe döndü

Hatice Aslan, müziğe yönelerek ödüllü koro şefi Masis Aram Gözbek’in yönettiği MAGMA Performans’a katılıp, koroist oldu. Sanatçı, gruba ‘Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile’ şarkısıyla katılmaya hak kazandı. Zoom üzerinden yapılan tanışma toplantısında Aslan’ı görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Oyunculuğu bir adım geride bırakıp müziğe yöneleceğini belirten sanatçı, “Müzik okumayı çok istiyordum. Ancak konservatuvar sınavına girdiğim dönemde kontenjan dolunca tiyatro bölümüne yönlendirdiler. Oyunculuk da bu seçimimle başlamış oldu. Fakat müzikten kopmadım” açıklamasını yaptı.