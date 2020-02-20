Müzik dolu gece

Büyük Britanya müzik sanayisinin ticaret birliği British Phonographic Industry tarafından her yıl dağıtılan BRIT Ödülleri, önceki akşam 40’ıncı kez sahiplerini buldu. Londra’daki O2 Arena’da gerçekleşen törene, ödüller kadar birbirinden ünlü isimlerin kırmızı halıdaki kıyafet tercihleri de damga vurdu.

Gecede, ‘En İyi Erkek Sanatçı’ Stormzy, ‘En İyi Kadın Sanatçı’ ise Mabel oldu. Grammy’den beş ödülle ayrılan Billie Eilish’in, ‘En İyi Uluslararası Kadın Sanatçı’ ödülünü aldığı törende, ‘En İyi Uluslararası Erkek Sanatçı’ ise Tyler the Creator seçildi. Efsane isimler Rod Steawart ve Ronnie Wood’un konser verdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.