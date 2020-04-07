Müzik keyfi

Behzat Gerçeker şefliğindeki ENBE orkestrası, Demirören Medya’nın ‘#EvdeKal #MüzikleKal’ projesi kapsamında, ev konseriyle canlı yayına katıldı. Gerçeker ve ENBE, hit parçalarından ‘Kalp Kalbe Karşı Derler’, ‘Una Celle Nos Separa’ ve ‘İncirler’i, solisti Benjamin ile ise ‘Moves Like Jagger’, ‘Ain’t Nobody’, ‘İçimdeki Duman’ ile ’Senorita’ gibi parçaları seslendirdi.