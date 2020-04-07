MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Müzik keyfi
07.04.2020 - 07:00 |

Müzik keyfi

Behzat Gerçeker şefliğindeki ENBE orkestrası, Demirören Medya’nın ‘#EvdeKal #MüzikleKal’ projesi kapsamında, ev konseriyle canlı yayına katıldı.

Müzik keyfi

Behzat Gerçeker şefliğindeki ENBE orkestrası, Demirören Medya’nın ‘#EvdeKal #MüzikleKal’ projesi kapsamında, ev konseriyle canlı yayına katıldı. Gerçeker ve ENBE, hit parçalarından ‘Kalp Kalbe Karşı Derler’, ‘Una Celle Nos Separa’ ve ‘İncirler’i, solisti Benjamin ile ise ‘Moves Like Jagger’, ‘Ain’t Nobody’, ‘İçimdeki Duman’ ile ’Senorita’ gibi parçaları seslendirdi.

Hande Erçel günlük egzersizini takipçileriyle paylaştıTüm dünyada etkisini gösteremeye devam eden salgına karşı Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile önlem almak için gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Bilinçlenmeye çalışıyorum’

‘Bilinçlenmeye çalışıyorum’

Görünmez kaza!

Görünmez kaza!

Mutlu yıllar!

Mutlu yıllar!

Zirvede yer aldı

Zirvede yer aldı

Sıradaki Haber