22.05.2020 - 07:00 |
Müzik ziyafeti
Behzat Gerçeker ile Sera Tokdemir’in sunduğu ve ENBE Orkestrası’nın eşlik ettiği, TV100’de yayınlanan ‘EnBeyaz Geceler’e Bilal Sonses, Pınar Süer ve Ümit Erdim konuk oldu.
Programda Sonses ve Süer, sevilen şarkılarını ENBE Orkestrası eşliğinde seslendirerek, müzik ziyafeti sundu.
Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.