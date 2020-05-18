Müzikal belgesel

Yudum, geçtiğimiz aylarda Barış Pınarı Harekatı öncesinde bestelediği ‘Gör Evlat’ eserine, 19 Mayıs ruhuna uygun bir klip çekerek, gençlerle buluşturdu. Şarkıcı, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızın 101’inci yıl kutlamalarına armağan olsun. Gençlerimize müzikal bir belgesel bırakmak istedim” dedi.