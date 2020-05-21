MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Müzisyenlere bin TL yardım
21.05.2020 - 17:21 |

Müzisyenlere bin TL yardım

Müzik Sanatçıları Platformu (MÜSAP) Başkanı Recep Ergül ve usta sanatçı Fuat Güner'den hem ramazan ayı, hem de corona virüs salgını dolayısıyla müzisyenlere yardım.

Müzisyenlere bin TL yardım
ABONE OL

Recep Ergül, "200 MESAM üyesi ile 180 müzisyen arkadaşımıza 500 ile 1000 lira arasında ekonomik destek sunduk" dedi. (Sabah)

Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pelin Akil'in ikizleri Alin ve Lina ünlü isimleri solladı!

Pelin Akil'in ikizleri Alin ve Lina ünlü isimleri solladı!

Çok Güzel Hareketler 2 Oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu...

Çok Güzel Hareketler 2 Oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu...

Fulya Zenginer'den eşine kutlama

Fulya Zenginer'den eşine kutlama

Perihan Savaş: Bu çocuk oyuncağı değil

Perihan Savaş: Bu çocuk oyuncağı değil

Sıradaki Haber