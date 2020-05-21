21.05.2020 - 17:21 |
Müzisyenlere bin TL yardım
Müzik Sanatçıları Platformu (MÜSAP) Başkanı Recep Ergül ve usta sanatçı Fuat Güner'den hem ramazan ayı, hem de corona virüs salgını dolayısıyla müzisyenlere yardım.
Recep Ergül, "200 MESAM üyesi ile 180 müzisyen arkadaşımıza 500 ile 1000 lira arasında ekonomik destek sunduk" dedi. (Sabah)
Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.