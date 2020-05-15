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15.05.2020 - 07:00 |

Nadir eserler bir arada

Müzayede dünyasının önde gelen kuruluşlarından Antik A.Ş, cumartesi günü ilginç bir online müzayedeye ev sahipliği yapacak.

Nadir eserler bir arada
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Yüzlerce yıllık antika ve nadir kitaplar, seyahatnameler, eski İstanbul gravürleri, renkli taş baskıları, tarihi belgeler ve imzalı kitaplardan oluşan müzayedeye ilgi oldukça büyük...

Turgay Artam ve ailesinin ev sahipliğinde yapılacak açık artırma, kitapseverleri bir araya getirecek. Günler öncesinden heyecanı yaşanan müzayedenin en ilginç eseriyse, olağanüstü bir mimari ve tarihi hazinesi... Cornelius Gurlitt’in (1850-1938) yazdığı üç mufassal ciltte İstanbul’un mimari envanteri ve Osmanlı Türkleri’nin kültür tarihiyle sosyal hayatını yansıtan temel kaynak satışta başyapıt olarak yer alacak.

Şarkıcı Özgün çaldı, oğlu Ediz mızıkayla eşlik etti!Popçu Özgün'ün oğlu Ediz, 'Acıyı Çeken Anlar' adlı parçasını seslendiren babasına mızıka çalarak eşlik etti. Minik Ediz'in performansı büyük beğeni toplarken, "Geleceğin müzisyeni" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.
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