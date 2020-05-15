Nadir eserler bir arada

Yüzlerce yıllık antika ve nadir kitaplar, seyahatnameler, eski İstanbul gravürleri, renkli taş baskıları, tarihi belgeler ve imzalı kitaplardan oluşan müzayedeye ilgi oldukça büyük...



Turgay Artam ve ailesinin ev sahipliğinde yapılacak açık artırma, kitapseverleri bir araya getirecek. Günler öncesinden heyecanı yaşanan müzayedenin en ilginç eseriyse, olağanüstü bir mimari ve tarihi hazinesi... Cornelius Gurlitt’in (1850-1938) yazdığı üç mufassal ciltte İstanbul’un mimari envanteri ve Osmanlı Türkleri’nin kültür tarihiyle sosyal hayatını yansıtan temel kaynak satışta başyapıt olarak yer alacak.