Nağmeler arasında

İstanbul Anadolu Yakası’nın önde gelen sosyal kulüplerinden Moda Deniz Kulübü, yaz mevsimine hızlı bir başlangıç yaptı. Covid-19 sonrası normalleşme çalışmaları içinde tedbirlerin üst seviyede alındığı kulüpte, önceki gün piyano ve klarnet eşliğinde neşeli bir müzik ziyafeti vardı. Yemeğe gelen üyeler, sıkıntılı ve stresli günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı. Teoman Taşpınar, Aylin-Günay Özbay, Ömür-Tamer Boz Kardeşler ve Bülent Güner’in konuklar arasında yer aldığı günde, sanatçıların çaldığı hareketli şarkılara eşlik edildi.