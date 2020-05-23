Naomi Campbell 50. yaşını kutladı

Dünyanın en başarılı modellerinden biri olarak gösterilen Naomi Campbell, 50. yaşına karantinada girdi. Doğum gününü bebeklik fotoğrafıyla kutlayan ünlü modele, birçok ünlü isim de iyi dileklerini gönderdi.

Campbelli bebeklik fotoğrafını, annesi Valerie Morris’e “Bana hayat verdiğin için teşekkürler anne, seni seviyorum” notunu yazarak paylaştı.