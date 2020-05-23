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23.05.2020 - 15:11 |

Naomi Campbell 50. yaşını kutladı

Ünlü model Naomi Campbell, 50 yaşına bastı. Campbell, Instagram hesabından bebeklik fotoğrafını, "Bana hayat verdiğin için teşekkürler anne, seni seviyorum" notuyla paylaştı.

Naomi Campbell 50. yaşını kutladı
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Dünyanın en başarılı modellerinden biri olarak gösterilen Naomi Campbell, 50. yaşına karantinada girdi. Doğum gününü bebeklik fotoğrafıyla kutlayan ünlü modele, birçok ünlü isim de iyi dileklerini gönderdi.

Campbelli bebeklik fotoğrafını, annesi Valerie Morris’e “Bana hayat verdiğin için teşekkürler anne, seni seviyorum” notunu yazarak paylaştı.

Naomi Campbell 50. yaşını kutladı

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