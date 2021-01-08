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08.01.2021 - 14:50 |

Naomi Watts güzellik sırlarını açıkladı

Dünyaca ünlü Avustralyalı aktris Naomi Watts, bilinmeyenlerini anlattı.

Naomi Watts güzellik sırlarını açıkladı
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Vogue Dergisi'ne konuşan Naomi Watts, güzellik sırlarını açıkladı. 52 yaşındaki oyuncu, güneşin zararlı ışınlarından olabildiğince kaçındığını, her gün koruyucu krem kullandığını ve yazın deniz kenarına gittiğinde asla güneşlenmediğini söyledi.

Ünlü oyuncu, "Yaşınızla barışmanız gerekiyor. İyi ve kötü günleriniz elbette olacaktır. Geceleri en az sekiz saat uyur ve gün içinde minimum iki litre su içerim" ifadelerini kullandı.

    Magazin Haberleri Bülteni (8 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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