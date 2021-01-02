Nasipse Olur filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Nasipse Olur filmi kaç yılında çekildi?

Nasipse Olur filmi bu akşam ekrana geliyor. Show TV ekranında yayınlanacak olan Nasipse Olur filminin başrollerinde Algı Eke, Burak Sevinç ve Nur Sürer yer alıyor. Filmde üst üste gelen felaketlere karşı inatçı bir mücadele veren kadının başına gelenler filmde konu alınıyor.

Nasipse Olur, üst üste gelen felaketlere karşı inatçı bir mücadele veren genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Günfer, geçimini pastacılıktan sağlayan genç bir kadındır. Babasının vefatından sonra büyük bir yıkıma uğrayan Günfer, tam kendisini toparlamaya çalışırken, amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı olan emek fırınına mafyanın dadanmasıyla iyice kötü olur. Bunlar yetmezmiş gibi bir de evlenme hayalleri kurduğu Yaşar tarafından aldatıldığını öğrenmesi Günfer'i hayatını altüst eder. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer'in hayatı, mahallenin zengin çocuğu Gökhan ile yollarının kesişmesi ile bambaşka bir hal alır.

NASİPSE OLUR OYUNCULARI

Algı Eke - Günfer Öztürk

Burak Sevinç - Gökhan Hancıoğlu

Nur Sürer - Neriman Hancıoğlu

Zeyno Eracar

Erdem Baş

Ünal Yeter

Barış Başar

Hakan Bulut

Yeşim Dalgıçer

Selahttin Taşdöğen

Kıvanç Baran Arslan

Eylem Sezgin

Derya Şen

Aşkım Kapışmak

Sefa Yıldırım