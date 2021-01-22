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22.01.2021 - 15:44 |

Nathalie Delon yaşamını yitirdi

Fransız oyuncu Alain Delon'un eski eşi, Anthony Delon'nun annesi Nathalie Delon'dan acı haber geldi. Delon'un 79 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Nathalie Delon yaşamını yitirdi
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Ünlü Fransız oyuncu Alain Delon'un eski eşi, Anthony Delon'nun manken annesi Nathalie Delon, yaşamını yitirdi.

Eski eşi Nathalie Delon’un vefatının duyurulmasından ardından bir açıklama yapan 85 yaşındaki Alain Delon ise, çok üzgün olduğunu belirtti. Alain Delon, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

Çok üzgünüm. Sevdiğim insanların gitmesi ben her zaman çok üzer. Nathalie benim ilk karımdı ve tek Madame Delon’dur. 1964’te evlenmiştik. Teması hiç kesmedik. Sık sık görüşürdük. Ben onun hayatının bir parçasıydım, o da benim... Nathalie bir süredir hastaydı. Pankreas kanserine yakalanmıştı. Noel’de beraberdik. Birlikte fotoğraf çektirmiştik. Son fotoğraflarmış…

Nathalie Delon yaşamını yitirdi

Aktör Alain Delon, gerçek adı 'Francine Canovas' olan Nathalie Delon ile 1964’te nikah masasına oturmuştu. Çift, 1969 yılında boşanarak, yollarını ayırmıştı.

Nathalie Delon yaşamını yitirdi

    Magazin Haberleri Bülteni (22 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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