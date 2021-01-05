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HaberlerMagazin Haberleri Naz Elmas: İlk defa sitcom dizisinde rol alacağım
05.01.2021 - 15:19 |

Naz Elmas: İlk defa sitcom dizisinde rol alacağım

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren oyuncu Naz Elmas, geçtiğimiz akşam Zorlu AVM'de görüntülendi.

Naz Elmas: İlk defa sitcom dizisinde rol alacağım
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Köpeği ile birlikte alışverişe çıkan Naz Eşmas, uzun bir aradan sonra ekranlara döneceği müjdesini verdi.

Yakın zamanda bir sitcom dizisinin kadrosuna dahil olacağını ve çekimlerinin başladığını belirten Elmas, "Benim için çok özel bir proje olacak. Oyunculuk kariyerim boyunca ilk defa bir sitcom dizisinde rol alacağım. Bu yüzden bendeki yeri çok ayrı bu projenin. Ayrıca uzun bir aradan sonra ekranlara dönüyor olmakta mutluluk verici" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (5 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
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