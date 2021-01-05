Naz Elmas: İlk defa sitcom dizisinde rol alacağım

Köpeği ile birlikte alışverişe çıkan Naz Eşmas, uzun bir aradan sonra ekranlara döneceği müjdesini verdi.

Yakın zamanda bir sitcom dizisinin kadrosuna dahil olacağını ve çekimlerinin başladığını belirten Elmas, "Benim için çok özel bir proje olacak. Oyunculuk kariyerim boyunca ilk defa bir sitcom dizisinde rol alacağım. Bu yüzden bendeki yeri çok ayrı bu projenin. Ayrıca uzun bir aradan sonra ekranlara dönüyor olmakta mutluluk verici" dedi.