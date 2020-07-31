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HaberlerMagazin Haberleri Naz Elmas kalp gönderdi
31.07.2020 - 15:40 |

Naz Elmas kalp gönderdi

Oyuncu Naz Elmas, iş insanı eşi Erol Özmandıracılar ile Marmaris tatiline devam ediyor.

Naz Elmas kalp gönderdi
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Marmaris Bozburun'da tatil yapan Naz Elmas-Erol Özmandıracı çifti, denizin ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; geçtiğimiz gün siyah elbisesi ile objektiflere yansıyan 37 yaşındaki oyuncu, sık sık köpeği ile vakit geçirdi. Elmas, daha sonra kitap okudu.

Tüm gün boyunca güneşin keyfini çıkaran Naz Elmas, muhabirleri fark edince, elleriyle kalp işareti yaparak selam gönderdi.

Naz Elmas kalp gönderdi

Naz Elmas kalp gönderdi

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