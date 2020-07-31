Naz Elmas kalp gönderdi

Marmaris Bozburun'da tatil yapan Naz Elmas-Erol Özmandıracı çifti, denizin ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; geçtiğimiz gün siyah elbisesi ile objektiflere yansıyan 37 yaşındaki oyuncu, sık sık köpeği ile vakit geçirdi. Elmas, daha sonra kitap okudu.

Tüm gün boyunca güneşin keyfini çıkaran Naz Elmas, muhabirleri fark edince, elleriyle kalp işareti yaparak selam gönderdi.



