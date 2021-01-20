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20.01.2021 - 12:30 |

Naz Elmas'tan Sabina Toziya açıklaması

Oyuncu Naz Elmas, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi.

Naz Elmas'tan Sabina Toziya açıklaması
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Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi ile ekranlarda olan Naz Elmas, geçtiğimiz yıl 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol almıştı. EDHO oyuncusu Sabina Toziya'nın sağlık durumunun kötü olduğu haberi üzerine hemen sosyal medyasından destek paylaşımı yapan Elmas, "EDHO benim için yok özel bir yapımdı. Diziden ayrıldım ama hala oradaki arkadaşlarımla görüşmeye devam ediyorum. Sabina Toziya'da çok özel bir insandır benim ve tanıyan herkes için. Bu üzücü durumda ben de dualarımla ve paylaşımlarımla elimden geldiğince destek olmaya çalıştım" açıklamasında bulundu.

Rol aldığı 'Babam Çok Değişti' dizisiyle ilgili de konuşan güzel oyuncu, "Daha önce söylediğim gibi benim ilk sitcom projem. Gerçekten çok özel bendeki yeri. Harika bir ekiple çalışıyoruz. Eğlenerek keyifli güzel işler yapıyoruz. En önemlisi de aldığım olumlu tepkiler beni çok mutlu ediyor" dedi.

    Magazin Haberleri Bülteni (20 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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