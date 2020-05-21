Nazan Öncel: Dünyada rahat duracak en son kişi benim!

Daha önce corona virüsten korunmak için ekmeği tütsülediği anları takipçileriyle paylaşan Nazan Öncel, bu kez bir kil vazonun üzerine resim çizerken takipçilerine seslendi.

Usta sanatçı şöyle dedi: Bu benim geri dönüşüm faaliyetlerimden biri. Akıbetini bilmiyorum, bakalım göreceğiz ne olacağını. Biliyorsunuz ben rahat durmam. Dünyada rahat duracak en son kişi benimdir.