21.05.2020 - 08:04 |
Nazan Öncel: Dünyada rahat duracak en son kişi benim!
Şarkıcı Nazan Öncel, corona günlerinde boş durmuyor.
Daha önce corona virüsten korunmak için ekmeği tütsülediği anları takipçileriyle paylaşan Nazan Öncel, bu kez bir kil vazonun üzerine resim çizerken takipçilerine seslendi.
Usta sanatçı şöyle dedi: Bu benim geri dönüşüm faaliyetlerimden biri. Akıbetini bilmiyorum, bakalım göreceğiz ne olacağını. Biliyorsunuz ben rahat durmam. Dünyada rahat duracak en son kişi benimdir.
Larissa Gacemer: Sizi üzmek istemedim, farkındalık yaratmak istedimEski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularından sıkılarak, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" sözleriyle isyan etmişti. Gacemer son paylaşımında, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.