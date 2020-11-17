'Nazardan korkuyorum, çekmeyin!'

Serdar Aziz'in özel plakalı 2,5 milyon TL'lik otomobili basında yer bulmuştu.

Otomobilinin görüntülenmemesini isteyen ünlü futbolcu, bunun nedeni sorulduğunda şu cevabı verdi:

"Nazardan çok korkuyorum. İşimle, aldıklarımla ilgili bir şey çok konuşulduğunda başıma bir şey geliyor. Arabam geçenlerde Instagram’ın favorileri arasına girdi. Canım sıkıldı."