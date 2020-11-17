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HaberlerMagazin Haberleri 'Nazardan korkuyorum, çekmeyin!'
17.11.2020 - 11:28 |

'Nazardan korkuyorum, çekmeyin!'

Önceki gün Vadistanbul’da görüntülenen Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, yeni aldığı 2,5 milyon TL'lik son model otomobilinin fotoğraflarının çekilmesini istemedi.

'Nazardan korkuyorum, çekmeyin!'
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Serdar Aziz'in özel plakalı 2,5 milyon TL'lik otomobili basında yer bulmuştu.

Otomobilinin görüntülenmemesini isteyen ünlü futbolcu, bunun nedeni sorulduğunda şu cevabı verdi:
"Nazardan çok korkuyorum. İşimle, aldıklarımla ilgili bir şey çok konuşulduğunda başıma bir şey geliyor. Arabam geçenlerde Instagram’ın favorileri arasına girdi. Canım sıkıldı."

Nazardan korkuyorum, çekmeyin

Magazin Haberleri Bülteni (17 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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