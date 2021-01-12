Nazlı Çelik kızını paylaştı! Beğeni yağdı

Son olarak O Ses Türkiye yılbaşı programında şarkı söyleyen ve olay olan Nazlı Çelik sosyal medyada dikkat çekti.

Haber sunucusu Nazlı Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Çelik, Instagram hesabından kızı ile çekildiği fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni ve övgü dolu yorum geldi. Boyuna gelen kızını paylaşan Çelik'e "Annesi gibi çok güzel" yorumları yapıldı.