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22.06.2020 - 11:42 |

Nazlı Kayı formunu nasıl koruduğunu anlattı

Güzelliği ve fit haliyle dikkat çeken Zeynep Nazlı Kayı, formunun sırrını açıkladı.

Nazlı Kayı formunu nasıl koruduğunu anlattı
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Hacı Sabancı'nın sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı, spor yaparken çekilen bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kayı’ya birçok takipçisi “Formunuzu nasıl koruyorsunuz?” diye sordu.

Haftanın 6 günü spor salonunda olduğunu belirten Nazlı Kayı, “TV karşısında bile bacak ve kalça hareketleri yapıyorum. Dışarıda 10 bin, evde 5 bin adım atıyorum” dedi.

Öte yandan Kayı, haftanın 3 günü de kereviz sapı, zencefil ve yarım limondan oluşan karışımı içiyor.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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