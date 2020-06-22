22.06.2020 - 11:42 |
Nazlı Kayı formunu nasıl koruduğunu anlattı
Güzelliği ve fit haliyle dikkat çeken Zeynep Nazlı Kayı, formunun sırrını açıkladı.
Hacı Sabancı'nın sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı, spor yaparken çekilen bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kayı’ya birçok takipçisi “Formunuzu nasıl koruyorsunuz?” diye sordu.
Haftanın 6 günü spor salonunda olduğunu belirten Nazlı Kayı, “TV karşısında bile bacak ve kalça hareketleri yapıyorum. Dışarıda 10 bin, evde 5 bin adım atıyorum” dedi.
Öte yandan Kayı, haftanın 3 günü de kereviz sapı, zencefil ve yarım limondan oluşan karışımı içiyor.