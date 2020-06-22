Nazlı Kayı formunu nasıl koruduğunu anlattı

Hacı Sabancı'nın sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı, spor yaparken çekilen bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kayı’ya birçok takipçisi “Formunuzu nasıl koruyorsunuz?” diye sordu.

Haftanın 6 günü spor salonunda olduğunu belirten Nazlı Kayı, “TV karşısında bile bacak ve kalça hareketleri yapıyorum. Dışarıda 10 bin, evde 5 bin adım atıyorum” dedi.

Öte yandan Kayı, haftanın 3 günü de kereviz sapı, zencefil ve yarım limondan oluşan karışımı içiyor.