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29.07.2020 - 07:00 |

'Ne ara insanlıktan çıktık?'

Ünlü isimler, son dönemde artan hayvana şiddet olaylarına ateş püskürdü. Ezgi Mola, “Ne ara insanlıktan çıktık?” dedi.

'Ne ara insanlıktan çıktık?'
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Ezgi Mola, Bergüzar Korel ile Bengü, son dönemde hayvanlara yapılan şiddet ve tecavüze sosyal medyada ağır tepki gösterdi. Mola, “Yasalarda kedi ve köpekler mal olmaktan ne zaman çıkacak? Bu şehir magandaları ne zaman ceza alacak? Ne ara insanlıktan çıktık? Allah’tan tek dileğim sürünüp, yansınlar. Ölsünler” diyerek, ateş püskürdü.

Korel, “Günlerdir izliyorum. Artık takatim kalmadı. Pis canilerin, her gün kıydığı canların haberini görmeye dayanamıyorum. Vahşeti cezasız bıraktığınız sürece bu sapıklar durmayacak. Büyük markalar ve holdingler, lütfen şiddete sesinizi çıkarın. Bizi yalnız bırakmayın” diyerek, destek istedi. Bengü ise, suçluların tutuklanmasını talep etti.

Hülya Avşar'ın köpekleriyle mücadelesiOyuncu ve sunucu Hülya Avşar, köpeklerini gezdirmeye çıktığı sırada çekilmiş videosunu Instagram hesabından paylaştı ve üç köpeği birden gezdirmenin aslında ne kadar da zor olduğunu gösterdi.
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Cadde Yazarları

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