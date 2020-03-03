Nebahat Çehre gribi atlattı

Her zaman olduğu gibi şıklığı ile göz dolduran Nebahat Çehre, hem alışveriş yapmak hem de arkadaşlarıyla bir araya gelmek için dışarı çıktığını söyledi.

Ünlü oyuncu, "Bir süredir evdeydim. Gözümde çapaklar çıktı; 4 ayrı doktora gittim, sonrasında grip oldum. Tam gribi atlattım derken tekrar gribe yakalandım. Çok şükür bugün biraz daha toparladım. Hem alışveriş yapayım, hem de arkadaşlarımla bir araya geleyim istedim" açıklamasında bulundu.

Muhabirlerin, "Nazara mı geldiniz?" sorusuna Çehre, "Yok estağfurullah 'nazar' demeyelim. Malum mevsim geçişleri ondan dolayı oldu demek daha doğru olur" açıklamasında bulundu.