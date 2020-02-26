Necdet Tosun'un eşi Sevim Tosun yaşamını yitirdi

Acı haberi, oyuncu Bekir Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Necdet Tosun babaları ve kocasıydı Sevim Teyze'mizin... Önce o ayrıldı bizden! Sonra canım arkadaşım ve herkesin sevgilisi Gürdal... Sonra her zaman yanımızda olan bize abilik yapan Erdal Ağabey... Şimdi de biz konservatuarda okurken bizi evinde misafir eden; hepimize kazanlarla yemek yapan, her zaman güler yüzüyle bizi kucaklayan Sevim Teyze'miz. Nurlar içinde uyu ve bizden çok selam ve özlemlerimizi götür Sevim Teyzeciğim..."