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HaberlerMagazin Haberleri Necdet Tosun'un eşi Sevim Tosun yaşamını yitirdi
26.02.2020 - 12:01 |

Necdet Tosun'un eşi Sevim Tosun yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Necdet Tosun'un eşi, Erdal ve Gürdal Tosun'un anneleri Sevim Tosun hayatını kaybetti.

Necdet Tosun'un eşi Sevim Tosun yaşamını yitirdi

Acı haberi, oyuncu Bekir Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Necdet Tosun babaları ve kocasıydı Sevim Teyze'mizin... Önce o ayrıldı bizden! Sonra canım arkadaşım ve herkesin sevgilisi Gürdal... Sonra her zaman yanımızda olan bize abilik yapan Erdal Ağabey... Şimdi de biz konservatuarda okurken bizi evinde misafir eden; hepimize kazanlarla yemek yapan, her zaman güler yüzüyle bizi kucaklayan Sevim Teyze'miz. Nurlar içinde uyu ve bizden çok selam ve özlemlerimizi götür Sevim Teyzeciğim..."

Necdet Tosunun eşi Sevim Tosun yaşamını yitirdi

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