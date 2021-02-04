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04.02.2021 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

‘Neden çekiyorsunuz?’

Ece Sükan ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandıran Uğur Güven, Brezilyalı model Carla Araujo ile aşk yaşamaya başlamıştı.

‘Neden çekiyorsunuz?’
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Ece Sükan ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandıran Uğur Güven, Brezilyalı model Carla Araujo ile aşk yaşamaya başlamıştı. Güven ve sevgilisi, önceki gün Bebek sahilinde objektiflere takıldı. Tıkanan trafikte ilerleyemeyen Güven, fotoğraflarının çekilmesine bir hayli sinirlenip, “Neden çekiyorsunuz şimdi? Çekmeyin” diye serzenişte bulundu.

Magazin Haberleri Bülteni (3 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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