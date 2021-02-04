Ece Sükan ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandıran Uğur Güven, Brezilyalı model Carla Araujo ile aşk yaşamaya başlamıştı. Güven ve sevgilisi, önceki gün Bebek sahilinde objektiflere takıldı. Tıkanan trafikte ilerleyemeyen Güven, fotoğraflarının çekilmesine bir hayli sinirlenip, “Neden çekiyorsunuz şimdi? Çekmeyin” diye serzenişte bulundu.