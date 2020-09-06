‘Nefsimize hakim olmalıyız’

Ferhat Göçer, Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın açılış gecesinde sahneye çıktı. Performans öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan şarkıcı, “Özellikle kadına ve çocuğa şiddet konusunda medyanın hassas olduğunu görüyorum. Sezen Aksu’nun çok güzel bir lafı var. Mikrofonunu düzeltmeye gelen erkeğe, ‘Ne oldu, elin ayağın mı dolaştı? Nefsini kontrol edeceksin’ der. Biz erkekler öfkemize ve nefsimize hakim olmak zorundayız, şiddet kabul edilemez” diye konuştu.