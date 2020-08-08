'Neler Oluyor Hayatta' için buluştular

Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı, 'Neler Oluyor Hayatta' programının yeni sezon çekimleri için objektif karşısına geçti.

Yeni sezonda da fark yaratacaklarının altını çizen ikilinin, keyifli ve eğlenceli anları gözlerden kaçmadı.

Gündeme ve insana dair her şeyin konuşulduğu 'Neler Oluyor Hayatta', yeni sezonuyla 10 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 09.00'da Kanal D'de.