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08.08.2020 - 14:22 |

'Neler Oluyor Hayatta' için buluştular

Kanal D’nin; sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı sevilen programı 'Neler Oluyor Hayatta', yeni sezona 'merhaba' diyor.

'Neler Oluyor Hayatta' için buluştular
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Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı, 'Neler Oluyor Hayatta' programının yeni sezon çekimleri için objektif karşısına geçti.

Yeni sezonda da fark yaratacaklarının altını çizen ikilinin, keyifli ve eğlenceli anları gözlerden kaçmadı.

Gündeme ve insana dair her şeyin konuşulduğu 'Neler Oluyor Hayatta', yeni sezonuyla 10 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 09.00'da Kanal D'de.

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