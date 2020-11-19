MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Neşe Karaböcek isyan etti: Bu haberi yapanlar utansın!
19.11.2020 - 22:28 | | AA

Neşe Karaböcek isyan etti: Bu haberi yapanlar utansın!

Ünlü sanatçı Neşe Karaböcek'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği haberleri sosyal medyada büyük bir hızla yayıldı.

Neşe Karaböcek isyan etti: Bu haberi yapanlar utansın!
ABONE OL

Gazeteci eşi Tevfik Yener'in sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Neşe Karaböcek, ölüm haberini ortaya atanlara isyan etti.

Ünlü sanatçı yaptığı açıklamada " Ölmedim, sağlıklıyım, hasta da olmadım. Ama bu haber dostlarımı çok üzdü, fenalık geçirenler oldu. Bu yalan haberi yazan utansın" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (19 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan haberleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eda-Metin Özülkü doktorlarla konser verdi

Eda-Metin Özülkü doktorlarla konser verdi

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncuları kimler? İlk Yenilmez: Kaptan Amerika konusu nedir?

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncuları kimler? İlk Yenilmez: Kaptan Amerika konusu nedir?

Alev Alev dizisi oyuncuları kimler? Alev Alev dizisi konusu nedir, hangi gün yayınlanıyor?

Alev Alev dizisi oyuncuları kimler? Alev Alev dizisi konusu nedir, hangi gün yayınlanıyor?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. bölüm fragmanı yayımlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. son bölüm özeti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. bölüm fragmanı yayımlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. son bölüm özeti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet