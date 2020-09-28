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28.09.2020 - 07:00 |

Neşeli aile

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, Polonezköy’de pazar keyfi yaptı.

Neşeli aile
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Özçivit ailesi, Polonezköy’de pazar keyfi yaptı. Burak Özçivit, dün sabah saatlerinde eşi ve oğlu Karan’la, trambolin üzerinde zıpladıkları videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bizim evin halleri” diye yazdı. Oyuncuya kısa sürede, yüzlerce yorum yağdı.

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Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti Keşan'da tatilde

Öte yandan Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la ailesinin Keşan Erikli'deki yazlığına gitti. Geçtiğimiz aylarda Evcen ile aralarının bozuk olduğu konuşulan Burçun Özçivit de oradaydı.

Özçivit'in anne ve babası, oğlu gelini ve torunu gelmeden önce evi dezenfekte ettirdi. Daha önce sosyal medya hesaplarından birbirlerini silen Burçun Özçivit ile Fahriye Evcen'in aynı evde tatil yapması barıştıklarını ortaya çıkardı.

Neşeli aile

Oyuncu Ali Sürmeli ameliyattan çıktıSon olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Kadıköy’de özel bir hastanede ameliyata alınmıştı. Ameliyata alınan usta oyuncunun ameliyatı başarılı geçti.
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Cadde Yazarları

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