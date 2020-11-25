Neşeli Günler filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Neşeli Günler filmi kaç yılında çekildi?
Neşeli Günler filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 1978 yılında çekilen Neşeli Günler filminde Kazım ve Saadet Hanım turşuluk yapan kendi hallerinde bir çifttir. İnatçı olan iki çiftte kendisinin en iyi turşunun sirkeli veya limonlu olarak yapıldığı yönünde iddialaşır. Sonunda yolları ayrılan çiftin çocukları da bu ayrılık yüzünden bölünür. Filmde hiçbir işinde başarılı olamayan ve evli olan çiftin arasında mekik dokuyan Ziya vardır. İşte Neşeli Günler filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Neşeli Günler filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devame ediyor. Yeşilçam'ın klasikleşen eserlerinden biri olan Neşeli Günler filminin başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Oya Aydoğan, Şener Şen gibi usta isimler yer almaktadır. İşte Neşeli Günler filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Neşeli Günler, 1978 yapımı bir Türk filmidir. Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı filmin yönetmeni Orhan Aksoy'dur. Başrollerini, Türk sinemasının iki büyük emektarı Münir Özkul ve Adile Naşit'in turşucu rolünde oynadığı film, geçimsiz bir çiftin ayrılmasını ve gelişen olayları komik bir dille anlatmaktadır. Filmin bir diğer önemli ismi ise Ziya rolüyle müthiş bir performans gösteren Şener Şen'dir. Oyuncu kadrosunun kalitesi ve sevilen senaryosu ile 1970'li yıllardaki başarılı Türk komedi filmleri arasında yerini almıştır
2 Şubat 2020’de Show TV’de yayınlanan filmde bazı sahneler sansürlendi. Ziya karakterini canlandıran Şener Şen ile Kazım karekterini oynayan Münir Özkul arasında geçen “içişleri bakanı arkadaşımdır, çok sıkışırsam ona telefon ederdim” diyaloğu kesildi. Filmin yayınlandığı dönemde içişleri bakanı Millî Selamet Partisi mensubu Korkut Özal idi. Ayrıca filmin son kısımlarında Taksim Meydanı’nda bulunan Gezi Parkı’na çıkan merdivenlerde oturma eylemi ve açlık grevi yapan ailenin çocuklarının, önünde oturduğu anıtta yazan İlerici Gençler Derneği’nin kısaltması olan “IGD” harfleri kapatıldı.
NEŞELİ GÜNLER FİLMİ KONUSU
Kazım Efendi (Münir Özkul) ve Saadet Hanım (Adile Naşit) turşuculuk yapan kendi hallerinde bir çifttir. 6 çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine evde bu yüzden tartışmaya başlarlar. Tartışma büyür. Sonunda Kazım Efendi üç çocuğunu da alır ve evi terk eder. Saadet Hanım diğer üç çocuğu alır. Yıllar sonra ayrılan kardeşler tesadüf eseri birbirlerini bulurlar ve bir araya gelmek isterler. Ancak yıllardır anne ve babaları dargın olduğu için bu o kadar da kolay olmayacaktır.
NEŞELİ GÜNLER FİLMİ OYUNCULARI
Münir Özkul - Kazım Bey
Adile Naşit - Saadet Hanım
Şener Şen - Ziya
Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım
Ayşen Gruda - Nilgün
Ahmet Sezerel - Uğur
Oya Aydoğan - Zeynep
İhsan Yüce - Nazif Efendi
Ali Sururi - Uğur'un Babası
Gülşen Gürsoy - Mehtap
Feridun Şavlı - Yaşar
Ahmet Arıman - Ömer
Yaman Coşkun - Ahmet
Tamer Şahin - Mehmet
Necati Aslan - Tuncay
Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki Adam
Ekrem Dümer - Komiser
Doğu Erkan - Uğur'un Annesi
Yaşar Şener - Nikâh Memuru
Nuri Tuğ - Kamil Abi
Gökhan Mete - Ahmet'in Patronu
Cevdet Arıkan - Mehtap'ın 8. Erkek Arkadaşı