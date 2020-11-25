Neşeli Günler filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Neşeli Günler filmi kaç yılında çekildi?

Neşeli Günler filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devame ediyor. Yeşilçam'ın klasikleşen eserlerinden biri olan Neşeli Günler filminin başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Oya Aydoğan, Şener Şen gibi usta isimler yer almaktadır. İşte Neşeli Günler filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Neşeli Günler, 1978 yapımı bir Türk filmidir. Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı filmin yönetmeni Orhan Aksoy'dur. Başrollerini, Türk sinemasının iki büyük emektarı Münir Özkul ve Adile Naşit'in turşucu rolünde oynadığı film, geçimsiz bir çiftin ayrılmasını ve gelişen olayları komik bir dille anlatmaktadır. Filmin bir diğer önemli ismi ise Ziya rolüyle müthiş bir performans gösteren Şener Şen'dir. Oyuncu kadrosunun kalitesi ve sevilen senaryosu ile 1970'li yıllardaki başarılı Türk komedi filmleri arasında yerini almıştır

2 Şubat 2020’de Show TV’de yayınlanan filmde bazı sahneler sansürlendi. Ziya karakterini canlandıran Şener Şen ile Kazım karekterini oynayan Münir Özkul arasında geçen “içişleri bakanı arkadaşımdır, çok sıkışırsam ona telefon ederdim” diyaloğu kesildi. Filmin yayınlandığı dönemde içişleri bakanı Millî Selamet Partisi mensubu Korkut Özal idi. Ayrıca filmin son kısımlarında Taksim Meydanı’nda bulunan Gezi Parkı’na çıkan merdivenlerde oturma eylemi ve açlık grevi yapan ailenin çocuklarının, önünde oturduğu anıtta yazan İlerici Gençler Derneği’nin kısaltması olan “IGD” harfleri kapatıldı.

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ KONUSU

Kazım Efendi (Münir Özkul) ve Saadet Hanım (Adile Naşit) turşuculuk yapan kendi hallerinde bir çifttir. 6 çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine evde bu yüzden tartışmaya başlarlar. Tartışma büyür. Sonunda Kazım Efendi üç çocuğunu da alır ve evi terk eder. Saadet Hanım diğer üç çocuğu alır. Yıllar sonra ayrılan kardeşler tesadüf eseri birbirlerini bulurlar ve bir araya gelmek isterler. Ancak yıllardır anne ve babaları dargın olduğu için bu o kadar da kolay olmayacaktır.

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ OYUNCULARI

Münir Özkul - Kazım Bey

Adile Naşit - Saadet Hanım

Şener Şen - Ziya

Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım

Ayşen Gruda - Nilgün

Ahmet Sezerel - Uğur

Oya Aydoğan - Zeynep

İhsan Yüce - Nazif Efendi

Ali Sururi - Uğur'un Babası

Gülşen Gürsoy - Mehtap

Feridun Şavlı - Yaşar

Ahmet Arıman - Ömer

Yaman Coşkun - Ahmet

Tamer Şahin - Mehmet

Necati Aslan - Tuncay

Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki Adam

Ekrem Dümer - Komiser

Doğu Erkan - Uğur'un Annesi

Yaşar Şener - Nikâh Memuru

Nuri Tuğ - Kamil Abi

Gökhan Mete - Ahmet'in Patronu

Cevdet Arıkan - Mehtap'ın 8. Erkek Arkadaşı