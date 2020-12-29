Neşeli Hayat oyuncuları kim? Neşeli Hayat konusu nedir, nerede çekildi?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Neşeli Hayat filminin oyuncu kadrosunda da yine Yılmaz Erdoğan bulunuyor. 2009 yılında vizyona giren yerli komedi ve dram filmi Neşeli Hayat filmi sinema salonlarında ve televizyon ekranlarında sevilerek izlenen yapımlar arasında bulunuyor.

NEŞELİ HAYAT KONUSU

Noel babanın ne olduğunu bilmeyen bir noel babanın hikâyesini anlatan filmde neşeli bir hayata sahip olmak için uğraşan küçük bir ailenin dramı ele alınıyor.

Rıza Şenyurt krismıs mevsiminin dünyadaki en sorunlu Noel babasıdır... Bir kere noel babanın tam olarak ne olduğunu bilmemektedir. Sırtında dünyanın yükünü taşıyan Noel Baba Rıza Şenyurt işi sonunda öğrenir: Hayat dediğimiz şey, çocukların inandığı yalanlardan daha gerçek değildir! Filmin adı, Ömer Hayyam’ın şu dörtlüğünden esinlenmiştir: “ Yarım somunun var mı, bir de küçücük evin, kimsenin kulu kölesi değil misin, en neşeli hayat senin.

NEŞELİ HAYAT OYUNCULARI KİM?

Yılmaz Erdoğan (Rıza Şenyurt)

Ersin Korkut (Yusuf Lokman Bal)

Büşra Pekin (Ayla Şenyurt)

Erdal Tosun (Sırrı)

Cezmi Baskın (Lokmanın Kayınbabası Ali)

Ayberk Atilla (Avukat)

Tonguç Oksal (Tonguç)

Burcu Gönder (Şermin)

Salih Akgül

Kemal Şengül

Dursun Horasan

Rıza Akın (Ahmet Bal)

Caner Alkaya (Kahveci)

Sinan Bengier (Duran)

Fatma Murat

Şahin Irmak (Serkan)

Gülhan Tekin (Feride Bal)

Metin Keçeci

Nazmi Kahraman

Oğuzhan Koç (Timur)

İbrahim Büyükak (Aytekin)

Murat Eken (Nihat)

Ayça Erturan (Nilüfer)

Eser Yenenler (Turgut)