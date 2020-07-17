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17.07.2020 - 08:08 |

Neslihan Atagül kendini sildi!

Oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından paylaştığı ilginç fotoğrafla takipçilerini güldürdü.

Neslihan Atagül kendini sildi!
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Kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül, normalleşmenin başlamasıyla tatile çıktı. Eşiyle mavi turu tercih eden güzel oyuncu, son paylaşımıyla esprili yönünü bir kez daha ortaya koydu.

Yatın üzerinde çekilmiş bir karesinde vücudunu silerek sadece bacağını ve elini görünür şekilde bırakan Atagül, bu ilginç karenin üzerine, “Doğayla bütün olduğumun kanıtı” notunu düştü.

Neslihan Atagül kendini sildi

Ata Demirer menemenin püf noktasını anlattıSosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ata Demirer, son videosunda takipçilerine menemen yapmanın püf noktalarını anlattı. Menemeni kıymalı sevdiğini söyleyen Demirer, kendi tarzında uyarılarda bulundu.
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Cadde Yazarları

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