Neslihan Atagül kendini sildi!

Kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül, normalleşmenin başlamasıyla tatile çıktı. Eşiyle mavi turu tercih eden güzel oyuncu, son paylaşımıyla esprili yönünü bir kez daha ortaya koydu.

Yatın üzerinde çekilmiş bir karesinde vücudunu silerek sadece bacağını ve elini görünür şekilde bırakan Atagül, bu ilginç karenin üzerine, “Doğayla bütün olduğumun kanıtı” notunu düştü.