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10.04.2020 - 16:58 |

Neslişah Alkoçlar, Engin Altan Düzyatan'ın saçını kesti

Corona virüs tedbirlei kapsamında evden çıkmayan ünlü isimler kişisel bakımlarını da ihmal etmiyor. Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın saç tıraşını eşi yaptı, ortaya bu görüntüler çıktı.

Neslişah Alkoçlar, Engin Altan Düzyatan'ın saçını kesti

Market ihtiyaçları dışında sokağa çıkmayan Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çifti, bütün zamanını çocuklarıyla geçiriyor. Oyuncunun saçları uzayınca, Neslişah Alkoçlar eşinin saçını kesti.

O anların videosunu paylaşan Alkoçlar, "Gün: 26 ve bizim evde durumlar böyle! Altan saçlarından memnun, çocuklara güzel bir anı oldu! Bu zor zamanlar da ufak mutluluklar, anlar yaratabilmek ne kadar değerli. İyi günde kötü günde karantinada" mesajını yazdı.

Neslişah Alkoçlar, Engin Altan Düzyatanın saçını kesti

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Cadde Yazarları

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