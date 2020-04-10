Neslişah Alkoçlar, Engin Altan Düzyatan'ın saçını kesti

Market ihtiyaçları dışında sokağa çıkmayan Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çifti, bütün zamanını çocuklarıyla geçiriyor. Oyuncunun saçları uzayınca, Neslişah Alkoçlar eşinin saçını kesti.

O anların videosunu paylaşan Alkoçlar, "Gün: 26 ve bizim evde durumlar böyle! Altan saçlarından memnun, çocuklara güzel bir anı oldu! Bu zor zamanlar da ufak mutluluklar, anlar yaratabilmek ne kadar değerli. İyi günde kötü günde karantinada" mesajını yazdı.