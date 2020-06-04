Nesrin Cavadzade kedisiyle spor yaptı

Normalleşme süreciyle birlikte bir tatil beldesine giden Nesrin Cavadzade, buradan yaptığı son paylaşımla takipçilerini gülümsetti. Cavadzade, Youtuber’lara gönderme yaparak ‘Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz’ notunu düştüğü videosunda 14 yıldır birlikte yaşadığı kendisini kaldırıp indirerek onunla spor yaptı.