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21.09.2020 - 07:59 |

Nesrin Cavadzade takipçilerini geçmişe götürdü

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Nesrin Cavadzade, çocukluk fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Nesrin Cavadzade takipçilerini geçmişe götürdü
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Güzelliğiyle sık sık gündeme gelen oyuncu Nesrin Cavadzade, son paylaşımıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Cavadzade, öğrencilik döneminde arkadaşları ile birlikte çekildiği fotoğrafları yayınladı.

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38 yaşındaki oyuncu, 10 yaşındayken verdiği pozlarına "Demek o zaman sandaletin içine çorap giyme modası var. hayvanseverliğim görüldüğü üzere baki" notunu düştü.

Nesrin Cavadzade'nin paylaşımları, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Nesrin Cavadzade takipçilerini geçmişe götürdü

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