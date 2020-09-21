21.09.2020 - 07:59 |
Nesrin Cavadzade takipçilerini geçmişe götürdü
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Nesrin Cavadzade, çocukluk fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Güzelliğiyle sık sık gündeme gelen oyuncu Nesrin Cavadzade, son paylaşımıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Cavadzade, öğrencilik döneminde arkadaşları ile birlikte çekildiği fotoğrafları yayınladı.
38 yaşındaki oyuncu, 10 yaşındayken verdiği pozlarına "Demek o zaman sandaletin içine çorap giyme modası var. hayvanseverliğim görüldüğü üzere baki" notunu düştü.
Nesrin Cavadzade'nin paylaşımları, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.