Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu? Yasak Elma Şahika ölüyor mu?

Şahika rolü ile milyonlarca kişiyi ekrana bağlayan Nesrin Cavadzade son dönemin sevilen isimlerinden oldu. Entrika peşinde bir karaktere hayat vererek Yasak Elma dizisinde uzun süre yer aldı. Peki, Şahika ölüyor mu, Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılacak mı? İşte, yanıtı...

NESRİN CAVADZADE YASAK ELMA'DAN AYRILIYOR MU?

Sevilen oyuncu Cavadzade, dijital platformlardaki projelerde gösterdiği performansın ardından televizyon ekranlarında da ilgiyle takip ediliyor. FOX TV'de sevenleri ile buluşan Yasak Elma dizisinde Şevval Sam ve Eda Ece ile başrolü paylaşıyor. Yasak Elma dizisinin yayımlanan 96. yeni bölüm fragmanında ise Hasan Ali'nin ikram ettiği şalgam suyundan zehirlendiği görülen Şahika'nın öldüğü söyleniyor. Hasan Ali ise yardımcılarından hayatını kaybeden Şahika'dan kurtulmalarını istiyor. Ancak dizide Şahika rolü ile ekrana gelen Nesrin Cavadzade'nin gerçekten diziden çıkıp çıkmadığı 1 Şubat akşamı yayımlanacak yeni bölümde netlik kazanacak.

YASAK ELMA 96. BÖLÜM FRAGMANI