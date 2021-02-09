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09.02.2021 - 08:59 |

Nesrin Cavadzade'den 'Yasak Elma' paylaşımı

Fox TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' dizisi dün akşam 97. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Hasan Ali'nin şalgam içererek zehirlediği Şahika'nın ölüp ölmediği merak konusu oldu. Dizinin bölüm finalinde geri dönen 'Şahika'ya hayat veren Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından güldüren bir paylaşım yaptı.

Nesrin Cavadzade'den 'Yasak Elma' paylaşımı
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Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı 'Yasak Elma'nın son bölümünde, Şahika'nın öldüğü iddiası ortalığı karıştırdı.

Hasan Ali'nin evine giden ve orada şalgam içerek rahatsızlanan Şahika, öldüğü düşünülerek halıya sarılıp denize atılmıştı. Ender ise haber alamadığı Şahika'nın öldürüldüğünü düşünerek araştırmalara başlamıştı. Yasak Elma'nın final sahnesinde ise Şahika geri döndü. Ender ise öldürüldüğünü sandığı Şahika'yı görünce büyük şok yaşadı.

"ŞAHİKA ŞALGAM İÇEREK ÖLEMEZDİ"

Nesrin Cavadzade ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bu yılanı trend topic yaptığınız için teşekkür ediyorum. Ben de sizi seviyorum. Şahika şalgam içerek ölemezdi" notunu yazdı.

Nesrin Cavadzadeden Yasak Elma paylaşımı

Magazin Haberleri Bülteni (9 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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