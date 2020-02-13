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13.02.2020 - 07:00 |

New York çıkarması

New York Moda Haftası kapsamında gerçekleşen ‘Turkish Designers’ defilesinde, Aslı Filinta, Deniz&Begüm Berdan, Hakan Akkaya ve Simay Bülbül, 2020-2021 sonbahar/kış koleksiyonlarını, Spring Studios’ta tanıttı.

New York çıkarması

New York Moda Haftası kapsamında gerçekleşen ‘Turkish Designers’ defilesinde, Aslı Filinta, Deniz&Begüm Berdan, Hakan Akkaya ve Simay Bülbül, 2020-2021 sonbahar/kış koleksiyonlarını, Spring Studios’ta tanıttı. Akkaya’nın tanıtımında Deva East podyuma çıkarken, Berdan’ın tasarımlarından birini ise ünlü şarkıcı Lil Mama giydi. Defileyi ABD’li şarkıcı Cyn Santana ve top model Afiya Bennet ön sırada izledi.

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