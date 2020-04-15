Neymar’ı ağlattık

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar, karantina günlerinde Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur ve Deniz Baysal’ın başrolünü paylaştığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmini izledi. 140 milyona yakın takipçisi bulunan yıldız Instagram’dan projeyi paylaşarak, “Evladı olanlar şu an neler düşündüğümü anlar. Olmayanlar için söylüyorum, bu saf bir sevgi. Ne filmdi ama... Bir çocuk gibi ağladım. Bana ağır geldi” diye yazdı.