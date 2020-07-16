MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Nice 45’lere aşkım’
16.07.2020 - 07:00 |

‘Nice 45’lere aşkım’

Ender Mermerci’nin yaşamını Amerika’da sürdüren üç güzel kızından ortancası Yosun Mermerci Reza’nın yeni yaşına girişini, kız kardeşi Derin Mermerci sosyal medya hesabından kutladı.

‘Nice 45’lere aşkım’
ABONE OL

Ender Mermerci’nin yaşamını Amerika’da sürdüren üç güzel kızından ortancası Yosun Mermerci Reza’nın yeni yaşına girişini, kız kardeşi Derin Mermerci sosyal medya hesabından kutladı. Derin Hanım, “Bizimkisi kardeş sevgisinden de öte... Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için... Nice 45’lere aşkım… Sağlıklı keyifle, huzurla aşkla...” notunu yayınladı.

Gianluca Vacchi bebeğinin cinsiyetini böyle öğrendiSosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi, sosyal medya hesabından baba olacağını duyurmuştu. 350 milyon sterlin serveti olan Vacchi, bebeğin cinsiyetini ise helikopterden boşaltılan boya ile öğrendi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu ikili çok sevildi!

Bu ikili çok sevildi!

Markasını büyütüyor

Markasını büyütüyor

El ele ilk kare

El ele ilk kare

15 Temmuz’da tek yürek

15 Temmuz’da tek yürek

Sıradaki Haber