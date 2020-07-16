Ender Mermerci’nin yaşamını Amerika’da sürdüren üç güzel kızından ortancası Yosun Mermerci Reza’nın yeni yaşına girişini, kız kardeşi Derin Mermerci sosyal medya hesabından kutladı. Derin Hanım, “Bizimkisi kardeş sevgisinden de öte... Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için... Nice 45’lere aşkım… Sağlıklı keyifle, huzurla aşkla...” notunu yayınladı.