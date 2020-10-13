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13.10.2020 - 10:57 |

Nicole Kidman: Acı çekmekten korkmam!

Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman, yaşadığı duygusal çatışmalar hakkında konuştu: Duygusal çatışmalarımı sindirerek sevdiğim bir noktaya geldim.

Nicole Kidman: Acı çekmekten korkmam!
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New York Times'a konuşan Nicole Kidman, yaşadığı duygusal çatışmalara değindi.

Keith Urban ile mutlu bir evlilik sürdüren 53 yaşındaki Hollywood yıldızı, "Birçok insan yaşlandıkça acı çekmekten korktuğu için kendini korumak adına pasifleşiyor. Ben ise korkmadan pek çok işe ve duruma kendimi atıyorum. Duygusal çatışma da yaşıyorum ama kendimi bir şeylerin içine atmaya devam etmek istiyorum" dedi.

Oscar Ödüllü aktris, "Bazen acı çekerim, bazen neşelenirim. Acı çekmekten korkmam. Duygusal çatışmalarımı sindirerek sevdiğim bir noktaya geldim" ifadelerini kullandı.

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