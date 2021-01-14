Nicole Kidman: Bir haftada çöküş yaşadım!

Nicole Kidman, Jean Hanff Korelitz'in kitabından uyarlanan psikolojik gerilim türündeki 'The Undoing' dizisinde canlandırdığı 'Grace Fraser' rolünden etkilendiğini açıkladı.

Avustralyalı oyuncu, İngiliz aktör Hugh Grant ile başrolünü paylaştığı dizinin çekimleri sırasında hastalandığını söyledi. 53 yaşındaki yıldız, "Bir hafta çöküş yaşadım. Uykularım kaçtı. Oyuncuların rolün ağırlığıyla başa çıkabildikleri sanılıyor. Ama bağışıklık sistemimiz oynamakla gerçek arasındaki farkı bilmiyor" dedi.