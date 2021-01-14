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14.01.2021 - 11:16 |

Nicole Kidman: Bir haftada çöküş yaşadım!

Oscar ödüllü aktris Nicole Kidman, rol aldığı bir dizide canlandırdığı karakter yüzünden hastalandığını itiraf etti.

Nicole Kidman: Bir haftada çöküş yaşadım!
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Nicole Kidman, Jean Hanff Korelitz'in kitabından uyarlanan psikolojik gerilim türündeki 'The Undoing' dizisinde canlandırdığı 'Grace Fraser' rolünden etkilendiğini açıkladı.

Avustralyalı oyuncu, İngiliz aktör Hugh Grant ile başrolünü paylaştığı dizinin çekimleri sırasında hastalandığını söyledi. 53 yaşındaki yıldız, "Bir hafta çöküş yaşadım. Uykularım kaçtı. Oyuncuların rolün ağırlığıyla başa çıkabildikleri sanılıyor. Ama bağışıklık sistemimiz oynamakla gerçek arasındaki farkı bilmiyor" dedi.

    Magazin Haberleri Bülteni (14 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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