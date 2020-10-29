MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Nicole Kidman’dan çocuklarına Instagram yasağı!
29.10.2020 - 11:34 |

Nicole Kidman’dan çocuklarına Instagram yasağı!

Oyuncu Nicole Kidman, kızları 12 yaşındaki Sunday Rose ve 9 yaşındaki Faith Margaret’e Intagram’da hesap açmalarına izin vermeyeceğini açıkladı.

Nicole Kidman’dan çocuklarına Instagram yasağı!
ABONE OL

İngiltere’deki ‘Loose Women’ adlı talk show programına konuk olan Nicole Kidman, “Ben bir teknoloji insanı değilim. İzlemek ve orada kalmak benim için çok zor. Çocuklarımın Instagram’a girmelerine izin vermeyeceğim. 12 yaşındaki kızım sabırsızlanıyor ve Instagram’da olmak istiyor” ifadelerini kullandı.

“HELİKOPTER EBEVEYN OLMAMAYA ÇALIŞIYORUM”
“Bence bu, onların özgüvenlerini ve kendilerine saygılarını koruyor” diyen 53 yaşındaki oyuncu, “Onlara rehberlik ediyorum, buyurmuyorum. Helikopter ebeveyn (aşırı ilgili ebeveyn) olmamaya çalışıyorum. Hata yapmalarına ve başarısız olmalarına izin veriyorum, bir şekilde onların acılarını üstüme almaya çalışmıyorum. Bu güzel küçük kadınların büyümesini görmek keyifli ve onları günden güne keşfediyorum. Bunu seviyorum” şeklinde konuşu.

1990 ile 2001 yılları arasında Tom Cruise ile evli olan Kidman’ın, Curise ile birlikte evlat edindiği 27 yaşında Bella adında bir kızı ve 25 yaşında Connor adında bir oğlu bulunuyor. 

 

Magazin Haberleri Bülteni (29 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Serkan Şenalp: Edis harika bir iş çıkardı

Serkan Şenalp: Edis harika bir iş çıkardı

Ayta Sözeri'den Sezen Aksu itirafı

Ayta Sözeri'den Sezen Aksu itirafı

Berrak Tüzünataç'tan tatil pozu

Berrak Tüzünataç'tan tatil pozu

Projeleri okuyor

Projeleri okuyor

Sıradaki Haber