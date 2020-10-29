Nicole Kidman’dan çocuklarına Instagram yasağı!

İngiltere’deki ‘Loose Women’ adlı talk show programına konuk olan Nicole Kidman, “Ben bir teknoloji insanı değilim. İzlemek ve orada kalmak benim için çok zor. Çocuklarımın Instagram’a girmelerine izin vermeyeceğim. 12 yaşındaki kızım sabırsızlanıyor ve Instagram’da olmak istiyor” ifadelerini kullandı.

“HELİKOPTER EBEVEYN OLMAMAYA ÇALIŞIYORUM”

“Bence bu, onların özgüvenlerini ve kendilerine saygılarını koruyor” diyen 53 yaşındaki oyuncu, “Onlara rehberlik ediyorum, buyurmuyorum. Helikopter ebeveyn (aşırı ilgili ebeveyn) olmamaya çalışıyorum. Hata yapmalarına ve başarısız olmalarına izin veriyorum, bir şekilde onların acılarını üstüme almaya çalışmıyorum. Bu güzel küçük kadınların büyümesini görmek keyifli ve onları günden güne keşfediyorum. Bunu seviyorum” şeklinde konuşu.

1990 ile 2001 yılları arasında Tom Cruise ile evli olan Kidman’ın, Curise ile birlikte evlat edindiği 27 yaşında Bella adında bir kızı ve 25 yaşında Connor adında bir oğlu bulunuyor.