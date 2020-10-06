Nicole Kidman'dan yıllar sonra Tom Cruise açıklaması

Nicole Kidman, New York Times'a verdiği röportajda genelde pek konuşmadığı bir konu olan Tom Cruise ile evliliği hakkında yorumda bulundu.

53 yaşındaki Avustralyalı yıldıza, o dönemde Cruise ile evliyken 'Eyes Wide Shut' (Gözleri Tamamen Kapalı) filminde birbirlerine karşı sadakatsiz karı kocayı oynamaları sorusu yöneltildi. Nicole Kidman'a, psikolojik cinsel dram türündeki filmle ilgili olarak, "Bu sahneleri evli olduğunuz kişiyle oynuyorsanız ve bunu bu sürecin bir parçası olarak yapıyorsanız, daha sonra açmamayı dileyeceğiniz olumsuz duygular açabilir mi?" diye soruldu.

Kidman, "Bu, insanların ortaya attığı anlatıya uyuyor, ama ben kesinlikle öyle görmedim" dedi ve "Mutlu bir evliliğimiz vardı. O sahnelerden sonra go-kart yarışına giderdik. Bir yer kiralayıp sabah 3'te yarış yapardık. Başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Belki de geriye bakıp tahlil etme yeteneğim yok. Ya da istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Nicole Kidman ile Tom Cruise 11 yıllık evliliğin ardından 2001 yılında boşandı. Kidman, beş yıl önce verdiği bir röportajda, Tom Cruise ile evliliğinden dolayı pişman olmadığını açıklamıştı.

Dünyaca ünlü aktris, şimdi şarkıcı Keith Urban’la evli ve iki kızı var.