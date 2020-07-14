Nihan, denizin keyfini doyasıya çıkardı

Pandemi sonrası soluğu Bodrum’da alan şarkıcı Nihal Akın deniz keyfini doyasıya çıkardı. Bardakçı Koyu'nda objektiflere takılan Nihan Akın, mavi sulardan bir türlü çıkmak bilmedi.

Yaklaşık üç saat denizde kalan Nihan Akın, serinledikten sonra sudan çıkıp kendisini gölgeye attı. Şarkıcının pullu bikini ve fit vücudu ise dikkatlerden kaçmadı.