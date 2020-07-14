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14.07.2020 - 17:31 | | Ali KESER

Nihan, denizin keyfini doyasıya çıkardı

Şarkıcı Nihan Akın, önceki gün Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel plajında görüntülendi.

Nihan, denizin keyfini doyasıya çıkardı
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Pandemi sonrası soluğu Bodrum’da alan şarkıcı Nihal Akın deniz keyfini doyasıya çıkardı. Bardakçı Koyu'nda objektiflere takılan Nihan Akın, mavi sulardan bir türlü çıkmak bilmedi.

Yaklaşık üç saat denizde kalan Nihan Akın, serinledikten sonra sudan çıkıp kendisini gölgeye attı. Şarkıcının pullu bikini ve fit vücudu ise dikkatlerden kaçmadı.

Nihan, denizin keyfini doyasıya çıkardı

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