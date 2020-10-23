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23.10.2020 - 07:00 |

Nijerya’ya destek

Beyonce, Nijerya’da Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibi’ne karşı (SARS) ‘insan haklarını ihlal ettiği’ gerkçesiyle başlatılan gösterilerle ilgili çağrıda bulundu.

Nijerya’ya destek
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Beyonce, Nijerya’da Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibi’ne karşı (SARS) ‘insan haklarını ihlal ettiği’ gerkçesiyle başlatılan gösterilerle ilgili çağrıda bulundu. İki haftada 54 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili yıldız, Instagram hesabından şunu yazdı: “Bu durumdan büyük üzüntü duyuyorum. Bir sonu olmalı. Nijeryalı kardeşlerim sizinleyiz ve sizi destekliyoruz.”

Magazin Haberleri Bülteni (22 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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