NİKAHA VİRÜS ENGELİ!

Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu’nun nikahına koronavirüs engel oldu.

Ekim 2018’den beri birlikte olan ikili, 14 Mart 2020’de Sezginoğlu’nun doğum gününde nikah masasına oturma kararı almıştı. Fakat çift, dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın hastalık nedeniyle nikahı ileri bir tarihe erteledi. Balayı için de Antalya’da rezervasyon yaptıran Alço ve Sezginoğlu, bu tarihleri de açığa almak durumunda kaldı. İstanbul Beşiktaş Nikah Dairesi’nde kıyılması planlanan nikah sonrasında düğün, Ankara’da olacaktı.