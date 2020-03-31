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31.03.2020 - 07:00 | | TANJU ALTINAY/ANTALYA

NİKAHA VİRÜS ENGELİ!

Nuri Alço ile yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle en mutlu günlerini ertelemek zorunda kaldı

NİKAHA VİRÜS ENGELİ!

Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu’nun nikahına koronavirüs engel oldu.
Ekim 2018’den beri birlikte olan ikili, 14 Mart 2020’de Sezginoğlu’nun doğum gününde nikah masasına oturma kararı almıştı. Fakat çift, dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın hastalık nedeniyle nikahı ileri bir tarihe erteledi. Balayı için de Antalya’da rezervasyon yaptıran Alço ve Sezginoğlu, bu tarihleri de açığa almak durumunda kaldı. İstanbul Beşiktaş Nikah Dairesi’nde kıyılması planlanan nikah sonrasında düğün, Ankara’da olacaktı.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün soğan mücadelesiSafiye Soyman ile eşi Faik Öztürk, salgın nedeniyle eve kapandı. Karantinadaki eğlenceli anlarını paylaşan çiftin videoları beğeni topluyor.
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Cadde Yazarları

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