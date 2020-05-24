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HaberlerMagazin Haberleri Nil Karaibrahimgil’in eşi: Aziz Arif’i okula yollamayalım
24.05.2020 - 13:58 |

Nil Karaibrahimgil’in eşi: Aziz Arif’i okula yollamayalım

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, verdiği röportajda corona virüsü günlerini nasıl geçirdiğini anlattı. Karaibrahimgil'in oğluyla ilgili verdiği bilgiler ise dikkat çekti.

Nil Karaibrahimgil’in eşi: Aziz Arif’i okula yollamayalım
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Eşiyle ve oğluyla birlikte karantina günlerini şehir merkezinden uzaktaki evinde tam bir köy hayatı şeklinde geçiren şarkıcı Nil Karaibrahimgil, Ayşe Arman’a verdiği röportajda günlerini nasıl geçirdiğinden bahsetti.

Başarılı şarkıcı eşinin, oğulları Aziz Arif’le ilgili planlarından da bahsetti ve şunları söyledi:

“Dün akşam Aziz Arif'i uyutup bahçeye çıktığımda, Serdar ateş yakmış uzanmış Ay'ı izliyordu. Doğayla bu kadar diyalog halinde olan birisiyle yaşamak çok güzel. Serdar, ‘Aziz Arif'i okula yollamayalım, çiftçi olup toprakla hayvanla uğraşsın.' diyor. Bakalım…”

Fırat Çelik yeğeniyle bayram dansı yaptı!Fransa'ya yerleşen oyuncu Fırat Çelik, corona virüs salgını sebebiyle evde vakit geçirdiği anlarda yeğeni ile beraber yaptığı danslarla kendine hayran bırakıyor. Çelik, son olarak hesabından paylaştığı dans üzerinden takipçilerinin bayramını kutladı.
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Cadde Yazarları

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