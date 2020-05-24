Nil Karaibrahimgil’in eşi: Aziz Arif’i okula yollamayalım

Eşiyle ve oğluyla birlikte karantina günlerini şehir merkezinden uzaktaki evinde tam bir köy hayatı şeklinde geçiren şarkıcı Nil Karaibrahimgil, Ayşe Arman’a verdiği röportajda günlerini nasıl geçirdiğinden bahsetti.

Başarılı şarkıcı eşinin, oğulları Aziz Arif’le ilgili planlarından da bahsetti ve şunları söyledi:

“Dün akşam Aziz Arif'i uyutup bahçeye çıktığımda, Serdar ateş yakmış uzanmış Ay'ı izliyordu. Doğayla bu kadar diyalog halinde olan birisiyle yaşamak çok güzel. Serdar, ‘Aziz Arif'i okula yollamayalım, çiftçi olup toprakla hayvanla uğraşsın.' diyor. Bakalım…”