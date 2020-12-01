Nilay Cafer işinin başında

Nilay Cafer, yeni yıl etkinliği kapsamında Zorlu AVM'de kurulan 'Yeni Yıl Köyü'nde, kendi adını taşıyan takı dükkanında görüntülendi.

Oyunculuk dışında kendi markasıyla da yakından ilgilenen Cafer, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Ben de bu süreçte elimden geldiğince üretmeye ve kendi işimin başında durmaya gayret ediyorum. Sabahtan akşama kadar burada durup gelen müşteriler ve misafirlerimizle ilgileniyorum" açıklamasında bulundu.