MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Nilay Cafer'in 'G' harfli kolyesi dikkat çekti
29.07.2020 - 12:52 |

Nilay Cafer'in 'G' harfli kolyesi dikkat çekti

Nilay Cafer, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Bir süredir tatilde olan güzel oyuncu, İstanbul'daki iş trafiğinden dolayı tatiline kısa bir ara verdiğini söyledi.

Nilay Cafer'in 'G' harfli kolyesi dikkat çekti
ABONE OL

Yeni sezon öncesi yoğun bir tempoda toplantılar yaptığını belirten Nilay Cafer, "Bayrama kadar birkaç görüşmemiz var. Ancak şu an için henüz netleşen ya da 'tamam' dediğimiz bir projemiz yok" açıklamasında bulundu.

Boynundaki 'G' harfli kolyeye açıklık getiren güzel oyuncu, "Yanlış anlaşılmalar olmasın, annemin adın Günay, bu 'G' harfi de annemin baş harfi" dedi.

Nilay Caferin G harfli kolyesi dikkat çekti

Emektar Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgiSilivri'de eşiyle birlikte pazar alışverişine çıkan Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir'e esnaf yoğun ilgi gösterdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TRT'den Kuruluş Osman'a rakip bir dizi geliyor

TRT'den Kuruluş Osman'a rakip bir dizi geliyor

Melis Sütşurup, Mustafa Sandal'a poz verdi

Melis Sütşurup, Mustafa Sandal'a poz verdi

Alişan: Tüm aileme aynı arabadan aldım

Alişan: Tüm aileme aynı arabadan aldım

Irmak Ünal ekrana dönüyor

Irmak Ünal ekrana dönüyor

Sıradaki Haber