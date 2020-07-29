Nilay Cafer'in 'G' harfli kolyesi dikkat çekti

Yeni sezon öncesi yoğun bir tempoda toplantılar yaptığını belirten Nilay Cafer, "Bayrama kadar birkaç görüşmemiz var. Ancak şu an için henüz netleşen ya da 'tamam' dediğimiz bir projemiz yok" açıklamasında bulundu.

Boynundaki 'G' harfli kolyeye açıklık getiren güzel oyuncu, "Yanlış anlaşılmalar olmasın, annemin adın Günay, bu 'G' harfi de annemin baş harfi" dedi.