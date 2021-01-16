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16.01.2021 - 09:08 |

Nilay Deniz 'Kırmızı Kamyon' dizisinin kadrosuna katıldı

Show TV'de ekranlara gelecek olan yeni dizi 'Kırmızı Kamyon'un hazırlıkları devam ediyor. İtfaiyecilerin hikayesini konu alacak olan 'Kırmızı Kamyon' dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Oyuncu Nilay Deniz, 'Kırmızı Kamyon'da 'Yonca' karakterini canlandıracak.

Nilay Deniz 'Kırmızı Kamyon' dizisinin kadrosuna katıldı
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10. Ev'in yapımcılığını üstlendiği 'Kırmızı Kamyon'un çekimleri devam ederken; dizinin kadrosuna Nilay Deniz dahil oldu. Daha önce 'Aşk Yeniden', 'Ateşböceği' ve 'Çatı Katı Aşk' dizilerinde rol alan Deniz, hayat vereceği 'Yonca' karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Gerçek Sağlar Alnıaçık, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Tuğçe Karabayır ve Feriha Eyüboğlu gibi isimlerin bir araya geldiği ‘Kırmızı Kamyon’un senaryosu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan’ın imzasını taşırken dizinin yönetmenliğini ise Osman Kaya üstleniyor.

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