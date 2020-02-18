Nilay Dorsa: Kayak fobim var

Şarkıcı “Kayak yapmaya bazen özeniyorum ama canımda çok kıymetli düşerim diye korkma fikrimden bir fobi oluştu, bu fobimi en kısa zamanda yenmek istiyorum, buraya gelip kaymadan dönmek keyif eksikliği gibi gelmeye başladı” dedi. Bu tarz keyiflerin kendisine moral verdiği ve enerji olduğunu da sözlerine ekleyen güzel şarkıcı, konserler sayesinde her yeri gezdiğini ve bunun işinin nimetlerinden olduğunu vurguladı.