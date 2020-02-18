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HaberlerMagazin Haberleri Nilay Dorsa: Kayak fobim var
18.02.2020 - 08:05 |

Nilay Dorsa: Kayak fobim var

Nilay Dorsa, sahne almak için Uudağ’a gitti. Dorsa, Uludağ’a gitmişken kış ayının nimetlerinden de faydalandı.

Nilay Dorsa: Kayak fobim var

Şarkıcı “Kayak yapmaya bazen özeniyorum ama canımda çok kıymetli düşerim diye korkma fikrimden bir fobi oluştu, bu fobimi en kısa zamanda yenmek istiyorum, buraya gelip kaymadan dönmek keyif eksikliği gibi gelmeye başladı” dedi. Bu tarz keyiflerin kendisine moral verdiği ve enerji olduğunu da sözlerine ekleyen güzel şarkıcı, konserler sayesinde her yeri gezdiğini ve bunun işinin nimetlerinden olduğunu vurguladı.

Magazin Haberleri Bülteni 17 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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